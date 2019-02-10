2019-02-10T19:40:33+03:00
Происшествия

В Петербурге водитель Ауди сбил сотрудника заправки

Мужчина, по одной из версий, не заплатил за бензин
Роман ЛЯЛИН
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В Санкт-Петербурге разыскивают водителя за ДТП на заправочной станции. ЧП произошло на Дунайском проспекте. Неизвестный водитель на Ауди заправил свою машину, после чего вышел из нее якобы заплатить. После этого он вернулся в салон и ударил по газам, задев при этом сотрудника заправки.

- Сбил заправщика на Дунайском 29 АЗС ГП, - сообщают очевидцы.

Инцидент попал на записи камер наблюдения. Однако позже кадры были удалены из сети. По одной из версий, водитель не заплатил за бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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