На машину Билли Новика упал лед во время уборки снега
Одной из жертв падения льдин в Петербурге стал музыкант Билли Новик. На его машину упал снег с крыши дома во время уборки снега. Сам певец, к счастью, не пострадал.
-Тоже вчера словил, - рассказал Билли Новик. - Как и многие. Спасибо нашим доблестным бригадам дворников-альпинистов, но хотелось бы, чтобы предупреждали. Номер телефона под стеклом есть. Ну, написал заявление на всякий. Поделитесь опытом, как вообще поступать в таких случаях. Но вообще, это наверное, просто очередной налог на жизнь. Скажете: легко отделался. хорошо, что не на голову.
К слову, к уборке снега в Петербурге подключился сам Иван Ургант, который приехал навестить свою бабушку.
ИСТОЧНИК KP.RU