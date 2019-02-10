На машину Билли Новика упал лед во время уборки снега

10 Февр. 23:38 2019-02-10T23:38:39+03:00

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Одной из жертв падения льдин в Петербурге стал музыкант Билли Новик. На его машину упал снег с крыши дома во время уборки снега. Сам певец, к счастью, не пострадал.

-Тоже вчера словил, - рассказал Билли Новик. - Как и многие. Спасибо нашим доблестным бригадам дворников-альпинистов, но хотелось бы, чтобы предупреждали. Номер телефона под стеклом есть. Ну, написал заявление на всякий. Поделитесь опытом, как вообще поступать в таких случаях. Но вообще, это наверное, просто очередной налог на жизнь. Скажете: легко отделался. хорошо, что не на голову.

К слову, к уборке снега в Петербурге подключился сам Иван Ургант, который приехал навестить свою бабушку.

ИСТОЧНИК KP.RU