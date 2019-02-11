2019-02-11T10:01:12+03:00
Происшествия

Девушка «спасла» пенсионерку от пожара и забрала у нее деньги

Старушка стала жертвой мошенницы в Сосновом Бору в Ленобласти
Лилия КОЗЛОВА
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Пока пенсионерка покупала датчики дыма, у нее пропали 10 тысяч рублейПока пенсионерка покупала датчики дыма, у нее пропали 10 тысяч рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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Пенсионерка из города Сосновый Бор в Ленинградской области установила себе «защиту» от огня, но осталась без денежных средств. Неизвестная девушка обхитрила старушку и незаметно забрала у нее денег больше, чем стоили датчики.

- Днем в воскресение, 10 февраля, в полицию Соснового Бора обратилась 83-летняя женщина, которая пожаловалась на то, что у нее пропали деньги из дома, где она живет, - сообщила пресс-служба МВД Петербурга и Ленобласти.

Пенсионерка рассказала, что в дверь к ней позвонила какая-то девушка, которая представилась сотрудницей газовой компании, и предложила ей приобрести два дымовых датчика неизвестного происхождения и качества. Старушка согласилась, а после того, как незваная гостья ушла, недосчиталась у себя 10 тысяч рублей.

Расстроенная пенсионерка побежала за помощью к правоохранителям. На данный момент они проводят проверку и выясняют, кем была та сотрудница газовой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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