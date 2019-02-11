2019-02-11T10:37:06+03:00
Происшествия

Петербуржец избил детского хоккейного тренера за его «Инстаграм»

Мужчины устроили драку на «Ледовой Арене» в Невском районе Петербурга [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина набросился на хоккейного тренера из-за видео в соцсетиМужчина набросился на хоккейного тренера из-за видео в соцсетиФото: СОЦСЕТИ
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Днем в воскресение, 10 февраля, на катке в Невском районе Петербурга сцепились двое мужчин. Стоя на коньках, один петербуржец напал на другого, хоккейного тренера. Причиной такого яростного конфликта стал «Инстаграм» и «вызывающий» контент, который публикует спортсмен.

На детского хоккейного тренера около двух часов дня в воскресение на «Ледовой Арене» в переулке Челиева мужчина накинулся с кулаками. Он ударил спортсмена, поварил его на лед и продолжить бить. Вокруг дерущихся мужчин в это время катались юные спортсмены.

- Я снял побои. Если я правильно понял этого человека – он сказал, что мой аккаунт «Инстаграм» очень вызывающий и ему не понравились мои видео, - рассказал ошеломленный пострадавший мужчина в соцсети.

Драка на катке в Петербурге .

Удивленный такой реакцией тренер даже показал «сторис», которые он выкладывает. На видео он на ледовой арене бьет клюшкой по шайбе. Что именно возмутило так мужчину, не понятно. Сам спортсмен рассказал, что обидчика своего иногда видел на льду, но никаких конфликтов раньше не возникало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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