Беглов поручил правительству модернизировать ЖКХ Петербурга

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-11T11:00:05+03:00

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Та система, по которой зимой 2019 года работают ЖКХ Петербурга, не выдержала серьезного столкновения со снегом. Временно исполняющий обязанности губернатора города на Неве Александр Беглов поручил Смольному разработать план модернизации организации, чтобы в будущем году снегопады больше не становились для горожан катастрофой. Об этом он заявил в воскресение, 10 февраля, на рабочем совещании с членами правительства и главами районов.

- В эти сложные дни мы были с городом. Субботник – это наша домашняя работа, чтобы не наступать на грабли в будущем. Такие события нас объединяют и укрепляют, - подчеркнул Беглов.

Сложившаяся ситуация со снегом зимой 2019 года показала, что Петербургу необходимы изменения в работе жилищно-коммунального комплекса. Кроме того, Беглов поручил скорректировать бюджет таким образом, чтобы до начала следующей зимы для города была куплена необходимая техника для уборки.

Свое мнение о том, как помочь Петербургу в снежную пору выскажут и петербуржцы. Смольный проведет опрос, чтобы узнать, согласны ил жители города на то, чтобы улицы посыпали реагентами.

ИСТОЧНИК KP.RU