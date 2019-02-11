Беглов поручил правительству модернизировать ЖКХ Петербурга
Та система, по которой зимой 2019 года работают ЖКХ Петербурга, не выдержала серьезного столкновения со снегом. Временно исполняющий обязанности губернатора города на Неве Александр Беглов поручил Смольному разработать план модернизации организации, чтобы в будущем году снегопады больше не становились для горожан катастрофой. Об этом он заявил в воскресение, 10 февраля, на рабочем совещании с членами правительства и главами районов.
- В эти сложные дни мы были с городом. Субботник – это наша домашняя работа, чтобы не наступать на грабли в будущем. Такие события нас объединяют и укрепляют, - подчеркнул Беглов.
Сложившаяся ситуация со снегом зимой 2019 года показала, что Петербургу необходимы изменения в работе жилищно-коммунального комплекса. Кроме того, Беглов поручил скорректировать бюджет таким образом, чтобы до начала следующей зимы для города была куплена необходимая техника для уборки.
Свое мнение о том, как помочь Петербургу в снежную пору выскажут и петербуржцы. Смольный проведет опрос, чтобы узнать, согласны ил жители города на то, чтобы улицы посыпали реагентами.
ИСТОЧНИК KP.RU