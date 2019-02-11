В понедельник из-за уборки снега перекроют улицу Маяковского, Гороховую и Чернышевского

11 Февр. 13:01 2019-02-11T20:32:46+03:00

ГИБДД просит не оставлять машины на указанных улицах в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В воскресение, 10 февраля, в Петербурге эвакуировали 277 автомобилей на штраф стоянку

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Коммунальные службы при поддержке сотрудников ГИБДД ведут активную войну с завалами снега на улицах Петербурга. Заручившись помощью эвакуаторов, службы увозят мешающие нормальной уборке автомобили, а инспекторы ДПС перекрывают улицы в городе, чтобы дать технике время расчистить дороги. В понедельник, 11 февраля, будут перекрыты три центральные улицы Северной столицы.

- В связи с очисткой проезжей части и тротуаров от снега с 21:00 11 февраля будет перекрыто движение по улице Маяковского, Гороховой и проспекте Чернышевского, - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водителей просят не оставлять свои автомобили на указанных улицах после девяти вечера. Оставленные машины будут отправлены на штраф стоянку или перемещены на соседние улицы.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Этот снег мы убирали как могли 00:00 00:00

Стоит отметить, что за воскресение, 10 февраля, за неправильную парковку на стоянку были эвакуированы 227 автомобилей. Перемещено из-за уборки в другое место 300 машин.

Узнать, где стоит автомобиль после уборки снега коммунальными службами можно по телефону диспетчерской службы ГУП «Центра экономической безопасности»: 680-33-33.

ИСТОЧНИК KP.RU