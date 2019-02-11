К маю возобновится движение по Большому проспекту Васильевского острова

11 Февр. 14:17 2019-02-11T14:17:17+03:00

Полностью движение по Большому проспекту В.О. будет открыто осенью 2019 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дорога для автомобилистов Петербурга откроется только по одной полосе

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К концу апреля 2019 года для автомобилистов Петербурга наконец-то откроется часть Большого проспекта Васильевского острова. Главная магистраль района была перекрыта с августа 2014 года в связи со строительством станции метро «Горный институт».

- 30 апреля 2019 года на участке Большого проспекта Васильевского острова от 22,23-й линии до 24-25-й линии для транспорта откроется одна полоса движения, - сообщают «Невские новости».

Вторую полосу движения должны будут открыть только 20 октября 2019 года. Водители Петербурга в течение пяти лет не могли проехать прямо через Большой проспект. С 2014 года этот участком был закрыт из-за строительства вестибюля станции метро «Горный институт». Планируется, что все работы будут завершены до конца 30 ноября 2019 года. Но поезда по новому участку Лахтинско-Правобережной ветки начнут курсировать только в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU