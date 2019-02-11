2019-02-11T14:27:28+03:00
Происшествия

Три студента пошутили о краже картины в Эрмитаже и оказались в полиции

Предупреждающую запись молодые люди сделали в книге отзывов музея
Петр КИБЕР
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Шутники-студенты, написавшие в книге отзывов о краже картины в Эрмитаже, оказались в полиции.Шутники-студенты, написавшие в книге отзывов о краже картины в Эрмитаже, оказались в полиции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Неудачное желание пошутить привело в полицию троих петербургских студентов. После посещения Эрмитажа молодые люди не придумали ничего умнее, чем написать в книге отзывов о скорой краже картины из музея.

- Запись прочитали эрмитажные работники и позвонили в полицию, - пишет паблик «Экстренный вызов».

Учитывая недавний инцидент к кражей полотна Куинджи в Москве, к заявлению в полиции отнеслись серьезно. Прибывшие на место стражи порядка отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемых. Ими оказались парень и две девушки, только что побывавшие на экскурсии в главном музее Петербурга.

В скором времени полиция задержала всех троих студентов. Известно, что они не дети – возраст шутников от 24 до 26 лет, но тем не менее, умным их розыгрыш не назовешь. Саму запись сделала одна из девушек. В отделении с молодыми людьми провели разъяснительную беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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