Приставы за долги арестовали бетономешалку, заперев ее в тупике

11 Февр. 15:04 2019-02-11T15:04:01+03:00

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Настоящей спецоперацией стала попытка судебных приставов арестовать технику компании, задолжавшей своим партнерам по бизнесу более миллиона рублей. Сотрудникам УФССП по Петербургу пришлось пуститься погоню, чтобы задержать «сбежавшие» автокран и бетоносмеситель.

- Должники молниеносно среагировали на визит приставов и отправили транспортные средства по объездному пути, - сообщает пресс-служба петербургского Управления Федеральной службы судебных приставов.

Но те оказались не лыком шиты. Заранее осмотрев местность, они знали об отходных путях, поэтому подъемный кран был настигнут и загнан тупик. Такая же участь ждала и бетономешалку на шасси грузовика «Скания».

В итоге последнюю и арестовали. Если предприниматель не погасит долг в 1,2 миллиона рублей за ранее поставленный товар перед своими партнерами по бизнесу, то машина будет продана на аукционе. Пока шанс вернуть бетономешалку у фирмы еще есть.

ИСТОЧНИК KP.RU