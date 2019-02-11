2019-02-11T15:57:30+03:00
Общество

МЧС просит петербуржцев не выходить на лед

Теплая погода сделала свое дело, и прогулки по Неве могут закончиться очень печально
Петр КИБЕР
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МЧС просит петербуржцев не выходить на лед.МЧС просит петербуржцев не выходить на лед.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Весна пришла, избушка у лисы растаяла. Почти как в сказке, в Петербурге, только не весной, а в середине февраля, стал таять лед на Неве и Финском заливе. Чтобы избежать трагедий, региональное управление МЧС обратилось к горожанам с призывом не ходить по замерзшей водной поверхности.

- Если температура воздуха держится выше 0 градусов более трех дней, то прочность льда снижается на 25 процентов, - предупреждают в пресс-службе петербургского ГУ МЧС.

Именно поэтому, несмотря на то, что официальный запрет выхода на лед сейчас не действует, в МЧС настоятельно рекомендуют не выходить на лед, так как это крайне опасно для жизни.

Впрочем, и сами горожане видят, что лед на Неве стремительно исчезает, а там, где он еще есть, поверхность кажется рыхлой и не создает ощущение надежности. Но, всегда есть категория граждан, которая до последнего будет упорно никого не слушать. Любители зимней рыбалки уверены, что лед их выдержит.

Несмотря на плюсовую погоду, до сих пор на Финском заливе можно увидеть десятки рыбаков, рискующих жизнью из-за пары хвостов корюшки или плотвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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