За неделю в реанимации с гриппом оказались 17 петербуржцев

11 Февр. 16:33 2019-02-11T16:33:14+03:00

В реанимации Боткинской больницы с гриппом за неделю оказались 17 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

А всего с начала года в Боткинской больнице с таким же диагнозом оказались почти три тысячи человек

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Середина зимы в разгаре и заболеваемость гриппом в Петербурге набирает обороты. Так, за прошлую неделю в реанимационное отделение Боткинской больницы поступило 17 человек. А всего за семь дней число больных с подобным диагнозом составило 458 петербуржцев.

- С 4 по 10 февраля под интенсивным наблюдением врачей с симптомами гриппа и острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) находились 17 пациентов, - пишет «Мойка 78».

Впрочем, резкого роста заболеваемости в последнее время не наблюдается. Если за последние семь дней в Боткинскую больницу привезли с гриппом и ОРВИ 458 человек, то неделей ранее этот показатель составлял 472 пациента. По прогнозам медиков, в ближайшее время уровень числа гриппующих сохранится на отметке в 460-465 человек в неделю.

Всего с начала зимы в Больницу имени Боткина доставили 2882 пациента. Двое заболевших гриппом скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU