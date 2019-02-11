За неделю в реанимации с гриппом оказались 17 петербуржцев
Середина зимы в разгаре и заболеваемость гриппом в Петербурге набирает обороты. Так, за прошлую неделю в реанимационное отделение Боткинской больницы поступило 17 человек. А всего за семь дней число больных с подобным диагнозом составило 458 петербуржцев.
- С 4 по 10 февраля под интенсивным наблюдением врачей с симптомами гриппа и острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) находились 17 пациентов, - пишет «Мойка 78».
Впрочем, резкого роста заболеваемости в последнее время не наблюдается. Если за последние семь дней в Боткинскую больницу привезли с гриппом и ОРВИ 458 человек, то неделей ранее этот показатель составлял 472 пациента. По прогнозам медиков, в ближайшее время уровень числа гриппующих сохранится на отметке в 460-465 человек в неделю.
Всего с начала зимы в Больницу имени Боткина доставили 2882 пациента. Двое заболевших гриппом скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU