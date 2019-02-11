2019-02-11T16:58:55+03:00
Общество

Арестованного вице-губернатора Ленобласти Коваля сняли с должности

Документ об увольнении чиновника с 6 февраля подписал Александр Дрозденко
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
Арестованный Олег Коваль уволен с должности вице-губернатора Леноласти. Фото: Пресс-служба правительства ЛО.Арестованный Олег Коваль уволен с должности вице-губернатора Леноласти. Фото: Пресс-служба правительства ЛО.
Изменить размер текста:

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко освободил от занимаемой должности вице-губернатора региона Олега Коваля, которого 29 января задержали сотрудники ФСБ.

-Да, Коваль официально уволен. С 6 февраля он более не работает, распоряжение подписал Александр Дрозденко, - сообщила корреспонденту «КП-Петербург» начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области Екатерина Путронен.

Напомним, что задержание чиновника, отвечавшего за вопросы по ЖКХ и энергетике 47-го региона, по официальной версии, было связано с местом его прошлой работы. С 2009 до 2014 года Коваль трудился в компании «Газпром газораспределение» в должности заместителя директора по капитальному строительству и инвестициям.

Следователи предполагают, что Коваль мог быть причастен к многомиллионным хищениям. Впрочем, разбирательство по делу только началось. В настоящее время Олег Коваль находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета