Арестованного вице-губернатора Ленобласти Коваля сняли с должности

11 Февр. 16:57 2019-02-11T16:58:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко освободил от занимаемой должности вице-губернатора региона Олега Коваля, которого 29 января задержали сотрудники ФСБ.

-Да, Коваль официально уволен. С 6 февраля он более не работает, распоряжение подписал Александр Дрозденко, - сообщила корреспонденту «КП-Петербург» начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области Екатерина Путронен.

Напомним, что задержание чиновника, отвечавшего за вопросы по ЖКХ и энергетике 47-го региона, по официальной версии, было связано с местом его прошлой работы. С 2009 до 2014 года Коваль трудился в компании «Газпром газораспределение» в должности заместителя директора по капитальному строительству и инвестициям.

Следователи предполагают, что Коваль мог быть причастен к многомиллионным хищениям. Впрочем, разбирательство по делу только началось. В настоящее время Олег Коваль находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU