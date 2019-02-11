2019-02-11T17:28:27+03:00
Происшествия

На Лиговском проспекте льдина с крыши «выбила страйк», повредив восемь машин

Сильнее всего досталось «Солярису», которому полностью смяло крышу
Петр КИБЕР
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На Лиговском проспекте льдина разбила сразу восемь автомобилей. Фото: vk.com/spb_todayНа Лиговском проспекте льдина разбила сразу восемь автомобилей. Фото: vk.com/spb_today
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Новые подвиги коммунальных служб привели к расстройству нескольких петербургских автовладельцев. Их машины сильно пострадали от упавшего с крыш зданий льда. Некоторые из машин разбиты очень сильно.

- На Лиговском 44 с крыши дома сошла огромная льдина и разбила нашу машину, а также еще семь соседских, - пишут пострадавшие горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по фотографии, автомобиль если и не уйдет под списание, то точно нуждается в серьезном ремонте. Льдом почти до капота смята крыша, разбито лобовое стекло, поврежден сам капот, крыло, бампер, разбита фара.

По словам владельца, это «полный тотал». Хозяева авто уже зафиксировали повреждения у экстренных служб и теперь намерены потребовать компенсацию с управляющей компании. Скорее всего, также поступят и другие автомобилисты.

Учитывая огромное число подобных случаев по всему Петербургу, к концу зимы суды будут завалены исками от владельцев побитых машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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