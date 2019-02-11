2019-02-11T19:44:58+03:00
Общество

Смольный выделит 850 миллионов НКО на культуру и искусство

Деньги пойдут на организацию масштабных мероприятий, а также соцпроекты для детей, молодежи и инвалидов
Петр КИБЕР
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Смольный выделил на культуру и искусство НКО 850 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба администрации СПб.Смольный выделил на культуру и искусство НКО 850 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба администрации СПб.
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Сегодня, 11 февраля, в Смольном решали, сколько денег выделить некоммерческим организациям (НКО) Петербурга. Размер финансирования мероприятий в сфере культуры и искусства в 853 миллиона рублей определили на совещании члены правительства города.

- Средства будут направлены на поддержку фестивалей, конкурсов, новых театральных постановок. В их числе – международные «Дягилев P.S.» и «DANCE OPEN», «Послание к человеку» и «ВИВАТ, КИНО РОССИИ!», а также социальные проекты для инвалидов, детей и молодежи – такие, как Российский Суворовский патриотический фестиваль, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

В Смольном подчеркнули, что благодаря поддержке со стороны города, многие культурные мероприятия остаются доступными или даже бесплатными для горожан. Оказывается помощь и негосударственным театрам, но, конечно же, не всем.

Кроме этого на заседании определили список 257-ми самых значимых спортивных мероприятий, которые планируется провести в Петербурге в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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