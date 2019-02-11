2019-02-11T20:24:41+03:00
Происшествия

Петербуржец, ударивший ножом соседа, недовольного громкой музыкой, пойдет под суд

Сам мужчина полностью признал вину и готов ответить за содеянное
Петр КИБЕР
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Петербуржец порезал своего соседа, которому не понравилась громкая музыка.Петербуржец порезал своего соседа, которому не понравилась громкая музыка.Фото: Тимур ХАНОВ
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Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу мужчины, который ударил ножом своего соседа. Инцидент случился в тот момент, когда недовольный громкой музыкой петербуржец позвонил в дверь агрессивного меломана.

- По версии следствия, 2 мая 2018 года около 23 часов, в парадной одного из домов на проспекте Большевиков, обвиняемый, в ходе конфликта нанес соседу удар ножом в живот, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По счастью, рана оказалась неглубокой, а вред здоровью посчитали легким. Но преступление есть преступление, поэтому в дело вмешалась полиция. Дело было заведено по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия», по которой суровому любителю громкой музыки грозит до двух лет лишения свободы.

Сам мужчина вину признал. В ближайшее время дело будет передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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