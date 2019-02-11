Умерла старейший художник-реставратор Петербурга Татьяна Телюкова

11 Февр. 21:47 2019-02-11T21:48:34+03:00

Одна из главных специалистов государственного музея-заповедника «Павловск» скончалась на 93-м году жизни.

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Петербургская реставрационная общественность понесла невосполнимую утрату. На 93-м году жизни скончалась Татьяна Матвеевна Телюкова – старейший художник реставратор Северной столицы.

- В ночь на 9 февраля умерла реставратор-позолотчик, одна из основоположников Ленинградской школы и почетный реставратор Санкт-Петербурга Татьяна Матвеевна Телюкова, - сообщает пресс-служба КГИОПа.

Людям, далеким от музейной и реставраторской деятельности, имя Татьяны Телюковой вряд ли скажет многое, но специалисты знают, что не было более компетентного человека в профессии, чем она.

Родившаяся в Ленинграде в 1926 году, в девять летоставшаяся круглой сиротой, Татьяна Матвеевна вернулась в родной город после войны, окончила архитектурно-художественное училище и с 1950 года стала работать по профессии.

Благодаря ее усилиям отреставрированы интерьеры Эрмитажа, зданий Главного Штаба и Биржи, Шуваловского дворца, Китайского дворца в Ломоносове, Екатерининского дворца и павильонов Царскосельского парка, залов Большого Кремлёвского дворца в Москве. А с 1965 года главным делом Татьяны Телюковой стала работа в Павловском дворце.

Похоронят почетного реставратора Петербурга на Павловском кладбище, церемония пройдет 13 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU