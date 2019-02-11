2019-02-11T22:01:46+03:00
Происшествия

На проспекте Ветеранов грузовик насмерть сбил женщину

Водитель шаланды не успел остановиться и наехал на переходившую дорогу петербурженку
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments9
На проспекте Ветеранов грузовик насмерть сбил 45-летнюю женщину. Фото: Телеграмм-канал "Аварийный Петербург".На проспекте Ветеранов грузовик насмерть сбил 45-летнюю женщину. Фото: Телеграмм-канал "Аварийный Петербург".
Изменить размер текста:

Огромный тягач насмерть сбил человека на проспекте Ветеранов в Кировском районе Петербурга. Возле дома 1, корпус 11 водитель грузовика «Фредлайнер» с прицепом не успел остановиться и задавил переходившую дорогу женщину. Травмы оказались смертельными.

- Инцидент произошел около 19:45 в понедельник, 11 февраля. Грузовой автомобиль двигался от Дачного проспекта от проспекта Кузьмина. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель не заметил человека и совершил наезд, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, погибшей оказалась женщина в возрасте около 45 лет. К тому моменту, как на место аварии прибыли машины скорой помощи, медики уже ничем не могли помочь и констатировали смерть. В данный момент в обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета