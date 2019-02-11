На проспекте Ветеранов грузовик насмерть сбил женщину

11 Февр. 22:01 2019-02-11T22:01:46+03:00

Водитель шаланды не успел остановиться и наехал на переходившую дорогу петербурженку

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Огромный тягач насмерть сбил человека на проспекте Ветеранов в Кировском районе Петербурга. Возле дома 1, корпус 11 водитель грузовика «Фредлайнер» с прицепом не успел остановиться и задавил переходившую дорогу женщину. Травмы оказались смертельными.

- Инцидент произошел около 19:45 в понедельник, 11 февраля. Грузовой автомобиль двигался от Дачного проспекта от проспекта Кузьмина. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель не заметил человека и совершил наезд, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, погибшей оказалась женщина в возрасте около 45 лет. К тому моменту, как на место аварии прибыли машины скорой помощи, медики уже ничем не могли помочь и констатировали смерть. В данный момент в обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU