2019-02-12T07:51:15+03:00
Общество

Погода на 12 февраля в Петербурге: Скользкие улицы и мокрый снег

В Северной столице во вторник ожидается снег и моросящий дождь
Лилия КОЗЛОВА
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Во вторник в Петербурге ожидается мокрый снег и моросящий дождьВо вторник в Петербурге ожидается мокрый снег и моросящий дождьФото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на то, что новая рабочая неделя началась очень тепло, моросящий дождь не добавляет уюта в Петербурге. Погода во вторник, 12 февраля, в Северной столице ожидается теплая, но все с тем же надоедливым мокрым снегом и небольшим дождем.

- Во вторник небо над городом на Неве будет облачное. Ветер в течение дня будет слабый, но к вечеру усилится. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от плюс 1 до минус 1, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

На смену обильным снегопадам пришла оттепель. А вместе с ней начали таять сугробы. Во вторник петербуржцев ожидают скользкие улицы, и по пути будут возникать как препятствия лужи. К вечеру 12 февраля чуть подморозит, поэтому появится гололед.

Синоптики прогнозируют, что теплая погода в Петербурге пробудет еще до конца недели. Однако в среду, 13 февраля, ночью ожидаются заморозки до минус 10 градусов, днем температура поднимется до минус 3-5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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