Утренний пожар разгорелся в жилом доме на проспекте Обуховской Обороны

12 Февр. 08:29 2019-02-12T08:29:46+03:00

Рано утром во вторник детям и взрослым пришлось срочно эвакуироваться из горящего здания

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Утром во вторник, 12 февраля, спокойствие жителей многоэтажного дома в Невском районе Петербурга нарушил вой сирен. Взрослым и детям пришлось срочно эвакуироваться из здания, спасая ценные вещи и животных. Выбежав на улицу, под моросящий дождь, они увидели густой белый дым и языки пламени, которые вырывались из окна второго этажа.

Пожар в жилом комплексе «Князь Александр Невский» на проспекте Обуховской Обороны 138, корпус 2 начался около семи часов утра. Загорелась квартира на втором этаже многоэтажного здания. Как отмечают местные жители, это уже не первый пожар в данной квартире.

- Там же уже на втором этаже был пожар недавно? Опять тот же товарищ учудил, - задалась вопросом в соцсетях местная жительница. Женщине ответили утвердительно.

Для того чтобы побороть огонь, пожарным пришлось залезать в квартиру через балкон на втором этаже. Приставив лестницу, спасатели поднялись наверх и потушили пламя. По каким причинам начался пожар, пока не известно. Сообщений о пострадавших благо не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU