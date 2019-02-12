2019-02-12T09:43:08+03:00
Общество

В Петербурге отменили режим повышенной готовности из-за снегопадов

Власти Северной столицы сообщили, что со вторника город переходит на комплексную очистку дворов
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге отменили режим экстренной ситуации в связи с оттепельюВ Петербурге отменили режим экстренной ситуации в связи с оттепельюФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В связи с оттепелью, которая пришла в Петербург в начале недели, ситуация с уборкой снега в городе изменилась. Это же отметили и власти Северной столицы, в понедельник, 11 февраля. Подводя итоги чистки города за неделю, вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что в Петербурге появились новые проблемы, которые надо срочно решать.

- Сегодня мы столкнулись с проблемой перехода температуры через ноль градусов, что дает моментальное образование гололеда, и все сразу нельзя посыпать песком, - заявил Бондаренко.

Он подчеркнул, что те горы снега и льда, которые сегодня лежат на улицах, можно было бы легко растопить с помощью реагентов, а вода ушла бы в канализацию. Однако вопрос возвращения к их использованию очень неоднозначен. Горожане сами должны решить, посыпать дороги реагентами или нет. Последний раз, когда Петербург отказался от химии, жители города очень положительно встретили это, отметив, что стало чище.

Также Николай Бондаренко объяснил, что власти Петербурга неожиданно столкнулись с такой снежной зимой. В Сейчас городе не хватает 3,5 тысячи единиц техники для нормальной и качественной уборки улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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