Молодой маляр зимой 2019 года напал на восемь женщин на севере Петербурга

12 Февр. 10:17 2019-02-12T10:17:24+03:00

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В январе и феврале 2019 года в Приморском районе Петербурга прошла волна грабежей на улице. Каждый раз жертвами оказывались женщины в возрасте от 26 до 64 лет. Все они обратились за помощью в отделение полиции. По рассказам и приметам правоохранители смогли составить портрет подозреваемого и задержали его. Об этом стало известно утром во вторник, 12 февраля.

- Задержанным оказался 22-летний парень, разнорабочий на стройке в Приморском районе. Полиция поймала его с поличным сразу после того, как он совершил очередное нападение, - рассказали в Главном управлении МВД Петербурга.

Во время обысков у гражданина в комнате в гостинице, где он жил, полиция тоже нашла и изъяла похищенные вещи. Как правило, 22-летний маляр действовал по одной отработанной схеме: в вечернее время возле метро «Черная речка» нападал со спины на женщин, ударяя их по голове или лицу. Инциденты происходили на Ланском шоссе, Омской улице, улице Савушкина, Матроса Железняка, Сердобольской улице. Чаще всего после пустые сумки находились недалеко от места нападения. Молодой человек забирал из них ценные вещи и выбрасывал.

В настоящее время он находится в руках полиции. Правоохранители устанавливают все эпизоды его нападений на людей.

ИСТОЧНИК KP.RU