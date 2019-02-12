Мост в Петербурге стал самым романтичным местом в День Святого Валентина

12 Февр. 11:07 2019-02-12T11:07:10+03:00

По легенде, пара, которая поцелуется на этом месте, всегда будет счастлива

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Петербург – один из самых романтичных городов на свете. Его улицы и ажурные огранки рек и каналов навевают настроение нежности и любви. Многие жители России спешат встретить День всех влюбленных именно в Северной столице, а также слиться в поцелуе со своей половинкой в самом романтическом месте города – на Поцелуеве мосту.

- Разумеется, Поцелуев мост в Петербурге признан россиянами самым романтичным и лучшим местом для поцелуев 14 февраля, - поделился результатами опроса сервис для бронирования жилья Tvil.ru.

Именно на этот мост через реку Мойка хотели бы прийти 33 процента опрошенных 14 февраля 2019 года со своими возлюбленными, чтобы обменяться словами любви. Поцелуев мост связан со многими легендами. Считается, что при переходе через этот мост пары должны целоваться, чтобы никогда не расставаться и жить счастливо. Также обычно его посещают молодожены в день свадьбы.

Петербург в 2019 году стал и самым желанным городом для путешествия на День Святого Валентина. Северная столица оказалась наиболее востребованным направлением на 14 февраля 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU