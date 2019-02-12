2019-02-12T11:07:10+03:00
Общество

Мост в Петербурге стал самым романтичным местом в День Святого Валентина

По легенде, пара, которая поцелуется на этом месте, всегда будет счастлива
Лилия КОЗЛОВА
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В День Святого Валентина петербуржцы отправятся в романтическую прогулку на Поцелуев мостВ День Святого Валентина петербуржцы отправятся в романтическую прогулку на Поцелуев мостФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербург – один из самых романтичных городов на свете. Его улицы и ажурные огранки рек и каналов навевают настроение нежности и любви. Многие жители России спешат встретить День всех влюбленных именно в Северной столице, а также слиться в поцелуе со своей половинкой в самом романтическом месте города – на Поцелуеве мосту.

- Разумеется, Поцелуев мост в Петербурге признан россиянами самым романтичным и лучшим местом для поцелуев 14 февраля, - поделился результатами опроса сервис для бронирования жилья Tvil.ru.

Именно на этот мост через реку Мойка хотели бы прийти 33 процента опрошенных 14 февраля 2019 года со своими возлюбленными, чтобы обменяться словами любви. Поцелуев мост связан со многими легендами. Считается, что при переходе через этот мост пары должны целоваться, чтобы никогда не расставаться и жить счастливо. Также обычно его посещают молодожены в день свадьбы.

Петербург в 2019 году стал и самым желанным городом для путешествия на День Святого Валентина. Северная столица оказалась наиболее востребованным направлением на 14 февраля 2019 года.

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Петербург стал самым желанным городом для поездки на 14 февраля

Уже совсем близко 14 февраля – главный праздник для всех влюбленных. Это их День, День Святого Валентина. Кроме традиционных признаний и подарков любимым, пары отправляются в романтические путешествия. И Санкт-Петербург стал самым желанным направлением для этого. (продолжение)

Куда сходить 14 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Как часто вы говорите своей второй половинке теплые слова или дарите подарки? Искренне надеемся, что не только по праздникам, но в любом случае спешим напомнить: на дворе уже февраль, а значит, пора подумать о том, как провести 14 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге. Мы собрали для вас 10 мероприятий, которые превратят ваш День Святого Валентина в страстный калейдоскоп любви и нежности. (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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