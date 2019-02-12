Кусок наледи разбил голову 7-класснице на Лермонтовском проспекте в Петербурге
В Петербурге растет число жертв от падения наледи с крыш. Во вторник утром, 11 февраля, льдина рухнула на 15-летнюю девочку на Лермонтовском проспекте в Центральном районе города. Не дойдя до школы, подросток оказалась в больнице с травмами головы.
- 11 февраля 2019 года с крыши одного из домов по Лермонтовскому проспекту на 7-классницу упал кусок наледи. Глыба ударила девочку по голове, после чего та упала, - рассказали в следственном комитете Петербурга.
На данный момент пострадавшая девочка уже находится в больнице, где врачи проводят осмотр и оказывают ей квалифицированную медицинскую помощь. Также следователи начали проверку, после которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
К сожалению, это уже не первый случай такого травмирования горожан зимой 2019 года. В субботу, 9 февраля, 9-летняя девочка оказалась в больнице Петербурга с тяжелой травмой головы после падения на нее ледяной глыбы. Несколькими днями ранее от льдины трагически погиб молодой парень возле дома на Аптекарском проспекте. Еще одной жертвой наледи стал 71-летний бывший работник Ленфильма.
ИСТОЧНИК KP.RU