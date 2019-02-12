Кусок наледи разбил голову 7-класснице на Лермонтовском проспекте в Петербурге

12 Февр. 12:07 2019-02-12T12:07:09+03:00

15-летняя девочка оказалась в больнице после падения на нее глыбы льда утром во вторник 12 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Петербурге растет число жертв от падения наледи с крыш. Во вторник утром, 11 февраля, льдина рухнула на 15-летнюю девочку на Лермонтовском проспекте в Центральном районе города. Не дойдя до школы, подросток оказалась в больнице с травмами головы.

- 11 февраля 2019 года с крыши одного из домов по Лермонтовскому проспекту на 7-классницу упал кусок наледи. Глыба ударила девочку по голове, после чего та упала, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

На данный момент пострадавшая девочка уже находится в больнице, где врачи проводят осмотр и оказывают ей квалифицированную медицинскую помощь. Также следователи начали проверку, после которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

К сожалению, это уже не первый случай такого травмирования горожан зимой 2019 года. В субботу, 9 февраля, 9-летняя девочка оказалась в больнице Петербурга с тяжелой травмой головы после падения на нее ледяной глыбы. Несколькими днями ранее от льдины трагически погиб молодой парень возле дома на Аптекарском проспекте. Еще одной жертвой наледи стал 71-летний бывший работник Ленфильма.

ИСТОЧНИК KP.RU