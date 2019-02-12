Телефонный «террорист» получил в Петербурге три года условно

12 Февр. 13:28 2019-02-12T13:28:33+03:00

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В Петербурге Фрунзенский районный суд признал виновным мужчину, который просто так позвонил в экстренную службу и сообщил о том, что здание администрации Московского района в Северной столице заминировано. Благо оказалось, что это все ложные заявления. Бомбы никакой не было, а «шутника» поймали и отправили под суд.

- Около 9 часов утра 3 ноября 2018 года находясь рядом с домом 44 корпус 1 по Белградской улице подсудимый вынул из телефона сим-карту, набрал номер «112» и сообщил оператору, что в доме 129 на Московском проспекте заложены две бомбы, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Идея устроить такой «телефонный розыгрыш» у гражданина появилась не просто так, а под влиянием алкоголя. На момент звонка мужчина был пьян. Однако эта деталь не снимает с него обязательств и ответственности. Поведение петербуржца оценили как незаконное. Своим сообщением о потенциальной опасности он отвлек силы правоохранителей и специальных служб от важных дел.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU