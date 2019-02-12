Дорожники Ленобласти помогут спасти жилые дворы от потопов

12 Февр. 13:42 2019-02-13T10:13:36+03:00

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С приходом оттепели в Петербург и Ленобласть, скопившийся снег начал таять, превращаясь в большие лужи на дорогах. Для того, чтобы спасти горожан от потопов, во вторник, 12 февраля, глава дорожного комитета 47-го региона Юрий Запалатский директорам районных государственных предприятий, отвечающих за содержание региональных дорог, помочь администрациям муниципальных образований в расчистке улиц жилых кварталов.

- Если будет соответствующая заявка, то дорожники готовы оказать содействие. Со своей стороны, местным властям необходимо будет обеспечить проезд тяжелой техники по дворам и узким улицам, - пояснил инициативу председатель комитета.

Во время оттепели дорожные службы уделяют особое внимание сбросу снежных валов и сугробов, чтобы не допускать застоя воды на проезжей части. Особенно актуально это во дворах, где чаще всего образуются лужи. Всю неделю в Ленинградской области ожидаются скачки температуры воздуха от плюс 2 до минус 9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU