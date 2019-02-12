2019-02-12T14:04:10+03:00
Общество

Контрольно-счетная палата проверит Михайловский театр в Петербурге

Инспекторы проанализируют расходы средств, выделенных из бюджета города
Лилия КОЗЛОВА
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КСП проверит финансовую деятельность Михайловского театра ПетербургаКСП проверит финансовую деятельность Михайловского театра ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Государственный академический театр оперы и балета имени Мусоргского – Михайловский театр, проверит контрольно-счетная палата Петербурга. Инспекция финансово-хозяйственной деятельности театра началась во вторник, 12 февраля, под руководством аудитора Юрия Шутова.

- Во время проверки КСП проверит, как осуществлялись расходы денег субсидии, которая была выделена из бюджета Петербурга в 2017-2018 годах и начале 2019 года. А это порядка 3,3 миллиарда рублей, - сообщила пресс-служба палаты.

Целый объем расходов театра за проверяемый период составляет 6,3 миллиарда рублей. В них входят также 700 миллионов рублей, которые город выделил на реставрацию и ремонт здания.

Инспекторы проверят соблюдение всех порядков и правил Михайловского театра при распоряжении средствами. Работать КСП будет совместно с городской прокуратурой. Закончится проверка 12 апреля.

Михайловский театр располагается на площади Искусств в Петербурге. С 2015 года руководит Михайловским театром генеральный директор Ирина Делигач; художественный руководитель – Владимир Кехман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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