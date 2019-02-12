Контрольно-счетная палата проверит Михайловский театр в Петербурге
Государственный академический театр оперы и балета имени Мусоргского – Михайловский театр, проверит контрольно-счетная палата Петербурга. Инспекция финансово-хозяйственной деятельности театра началась во вторник, 12 февраля, под руководством аудитора Юрия Шутова.
- Во время проверки КСП проверит, как осуществлялись расходы денег субсидии, которая была выделена из бюджета Петербурга в 2017-2018 годах и начале 2019 года. А это порядка 3,3 миллиарда рублей, - сообщила пресс-служба палаты.
Целый объем расходов театра за проверяемый период составляет 6,3 миллиарда рублей. В них входят также 700 миллионов рублей, которые город выделил на реставрацию и ремонт здания.
Инспекторы проверят соблюдение всех порядков и правил Михайловского театра при распоряжении средствами. Работать КСП будет совместно с городской прокуратурой. Закончится проверка 12 апреля.
Михайловский театр располагается на площади Искусств в Петербурге. С 2015 года руководит Михайловским театром генеральный директор Ирина Делигач; художественный руководитель – Владимир Кехман.
ИСТОЧНИК KP.RU