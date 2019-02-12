Двухлетний малыш попал в больницу Петербурга после неудачного обрезания на дому

12 Февр. 14:26 2019-02-12T14:27:08+03:00

У двухлетнего малыша открылось кровотечение после неудачного обрезания в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мальчик был госпитализирован в Приморском районе с кровотечением из раны

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Двухлетний мальчик оказался в больнице Петербурга после неудачного хирургического вмешательства. Ребенок был госпитализирован в ночь на вторник, 12 февраля. Оказалось, что причиной открывшегося кровотечения стало обрезание в домашних условиях.

- Около 00:40 ночи 12 февраля в полицию Приморского районе поступила телефонограмма из детской больницы о том, что около девяти часов вечера из квартиры дома на Богатырском проспекте госпитализирован мальчик 2016 года рождения, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Малыш находился в средней степени тяжести, когда оказался в больнице. Оказывается, накануне, 10 февраля, врач местной поликлиники сделал ему обрезание на дому. Но у мальчика открылось кровотечение.

Сейчас правоохранители устроили проверку и останавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что это не единственный случай, когда процедура обрезания в домашних условиях заканчивается для ребенка больницей. Ночью 22 января пятилетний мальчик был госпитализирован из-за большой потери крови и анемии второй степени после некачественно проведенной процедуры. Операцию ребенку делал некий «врач» в квартире на Спасском переулке.

ИСТОЧНИК KP.RU