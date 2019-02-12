2019-02-12T14:27:08+03:00
Происшествия

Двухлетний малыш попал в больницу Петербурга после неудачного обрезания на дому

Мальчик был госпитализирован в Приморском районе с кровотечением из раны
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
У двухлетнего малыша открылось кровотечение после неудачного обрезания в ПетербургеУ двухлетнего малыша открылось кровотечение после неудачного обрезания в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Двухлетний мальчик оказался в больнице Петербурга после неудачного хирургического вмешательства. Ребенок был госпитализирован в ночь на вторник, 12 февраля. Оказалось, что причиной открывшегося кровотечения стало обрезание в домашних условиях.

- Около 00:40 ночи 12 февраля в полицию Приморского районе поступила телефонограмма из детской больницы о том, что около девяти часов вечера из квартиры дома на Богатырском проспекте госпитализирован мальчик 2016 года рождения, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Малыш находился в средней степени тяжести, когда оказался в больнице. Оказывается, накануне, 10 февраля, врач местной поликлиники сделал ему обрезание на дому. Но у мальчика открылось кровотечение.

Сейчас правоохранители устроили проверку и останавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что это не единственный случай, когда процедура обрезания в домашних условиях заканчивается для ребенка больницей. Ночью 22 января пятилетний мальчик был госпитализирован из-за большой потери крови и анемии второй степени после некачественно проведенной процедуры. Операцию ребенку делал некий «врач» в квартире на Спасском переулке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета