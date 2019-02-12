2019-02-12T14:26:39+03:00
Общество

К осени в Выборгском саду Петербурге появится венгерская сирень и детские горки

Одно из любимых мест отдыха жителей Выборгского района полностью преобразится
Петр КИБЕР
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Выборгский сад переобустроят к осени 2019 года. Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству СПб.Выборгский сад переобустроят к осени 2019 года. Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству СПб.
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В этом году исполняется 85 лет с того дня, когда официально был открыт Выборгский сад. Территорию на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Комиссара Смирнова обустроили специально для отдыха горожан. Но время идет, сад пришел в не самое лучшее состояние.

- К октябрю 2019 года Выборгский сад приведут в порядок. Здесь появятся две детские площадки, а также будут высажены новые виды растений, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Игровые территории с покрытием из резиновой крошки предназначены для малышей и их родителей, которые любят гулять в Выборгском саду. Теперь детям можно будет не только пробежаться по аллеям, но и покататься на горке или качелях.

Займутся специалисты садово-паркового хозяйства и зелеными насаждениями. Старые и больные растения уберут, а вместо них в саду появятся 60 деревьев и 5676 кустарников. Среди них саженцы молодых кленов, липы, каштанов, рябины, черемухи, барбариса, кизильника, венгерской сирени, а также других растений.

Кроме этого в рамках благоустройства здесь появится 80 скамеек и урн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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