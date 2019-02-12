Бездомный эстонец умер в ванной общежития на Рабфаковской улице

12 Февр. 15:06 2019-02-12T15:06:25+03:00

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Смертью немолодого мужчины закончились обычные банные процедуры в общежитии на Рабфаковской улице. 56-летний бездомный мужчина скончался прямо в ванной после того, как принял душ.

- Тело обнаружил комендант общежития утром 11 февраля, - пишет «Мойка 78».

Чуть раньше сам мужчина и пустил помыться своего знакомого. Известно, что погибший был гражданином Эстонии, но давно жил в Петербурге, но при этом не имел постоянного места жительства и попросту бомжевал. Иногда он приходил в общежитие, чтобы принять душ.

Что стало причиной смерти – неизвестно, возможно человеку просто стадо плохо с сердцем. По крайней мере следов насилия на теле обнаружено не было. Сейчас расследованием обстоятельств гибели бездомного эстонца занимается полиция. Пока по факту ЧП проводится проверка, если смерть признают некриминальной, то дело возбуждаться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU