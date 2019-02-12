Петербуржцы в шутку предложили переименовать улицы в реки

12 Февр. 15:44 2019-02-12T15:44:45+03:00

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Плюсовая температура, которая держится в Петербурге с конца прошлой недели, не очень благоприятно влияет на дорожную обстановку в городе. Петербуржцы жалуются, что во вторник, 12 февраля, практически все улицы затоплены водой, которая появилась после того, как начали таять сугробы. Некоторые горожане даже ради шутки предложили переименовать названия улиц и проспектов в реки.

- Есть предложение – переименовать улицу Рериха в протоку Рериха, - написал один из петербуржцев в соцсети.

Многие горожане сразу поддержали эту инициативу, отметив, что при таких погодных условиях все улицы можно переименовать в озера, пруды, реки и каналы. Кроме того, растаявший снег как раз «помогает» Петербургу отстоять свое звание Северной Венеции.

Несмотря на все эти шутки, петербуржцы опасаются морозов. По прогнозам синоптиков, в среду, 13 февраля, в Петербурге ожидается похолодание до минус 8 градусов ночью, и минус 4 градусов днем. Как только температура опустится ниже нуля, стихийные реки скует лед и ходить по улицам станет намного тяжелее и опаснее.

ИСТОЧНИК KP.RU