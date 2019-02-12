Упавший лед разбил машину скрипача Мариинского театра

12 Февр. 16:08 2019-02-12T16:08:54+03:00

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Еще один известный автомобилист Петербурга стал жертвой ледопада с крыш. Вслед за лидером Billy`s Band Били Новиком, на машине которого сосулька разбила стекло, пострала иномарки и скрипача Мариинского театра Михаила Загороднюка.

- Очень не хочется оставить такое безнаказанным, - написал музыкант под фотографией искореженной машины в соцсетях.

Сам инцидент произошел еще в выходные. Днем 9 февраля Михаил припарковал свой красный «Форд» у дома номер 4 по улице Печатников, и ушел по делам. А когда вернулся, его глазам предстало печальное зрелище. Иномарка была раскурочена упавшей на нее ледяной глыбой.

У автомобиля серьезно помят капот, разбиты фары и бампер. При этом ограждения или предупреждающих знаков на месте парковки не было.

Теперь музыкант намерен потребовать от коммунальщиков полного возмещения затрат на ремонт машины.

ИСТОЧНИК KP.RU