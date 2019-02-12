Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве «Метростроя»

12 Февр. 17:02 2019-02-12T17:02:58+03:00

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Арбитражный суд Петербурга отложил рассмотрение дела о банкротстве «Метростроя». По просьбе представителей компании, а также сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) России запущена процедура примирения сторон.

- Время потребовалось в связи с техническими задержками, связанными с нотариальным оформлением мирового соглашения, получением необходимых выписок из Росреестра и оформлением договоров залога недвижимости, - сообщает пресс-служба «Метростроя».

Учитывая, что рассмотрение дела необходимо для разрешения вновь проводить операции по счетам и, соответственно, выплачивать зарплату рабочим, в компании попросили суд не сдвигать сроки на дальнюю дату. Следующее заседание намечено на 19 февраля.

Напомним, что ранее ФНС подавала иск в Арбитражный суд Петербурга с требованием признать «Метрострой» банкротом. Компании это называли технической формальностью. Одновременно с этим рабочие-метростроевцы протестовали против задержек зарплаты. В данный момент часть денег людям выплачена, а сам «Метрострой» пошел на мировую с налоговиками.

ИСТОЧНИК KP.RU