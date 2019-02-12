С начала года в Петербурге произошло 13 тысяч ДТП

12 Февр. 17:43 2019-02-12T17:43:36+03:00

С начала года в Петербурге произошло больше 13 тысяч аварий. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Начало 2019 года стало очень аварийным. Из-за постоянного гололеда на дорогах и снегопада число ДТП в Петербурге резко выросло. За январь в городе произошло 13 тысяч транспортных инцидентов. Это на четыре тысячи больше, чем годом ранее.

- Число мелких аварий, в которых не пострадали люди, выросло на четверть. Зато ДТП с пострадавшими произошло меньше на 20 процентов, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

За январь 2019 года в Петербурге произошло 400 аварий с пострадавшими, в которых погибли шесть человек. Годом ранее смертельных случаев было 25. Меньше оказалось и пострадавших – 502 против 624-х.

А вот в Ленинградской области статистика другая. Здесь с начала года случилось около 3 тысяч ДТП, в которых погибли 34 человека (на одного больше, чем в 2018-м) из которых шестеро – дети. А вот пострадавших в авариях оказалось меньше – 53 против 97-ми.

Частично причиной роста аварийности стала плохая уборка дорог от снега, чтобы ее улучшить, по мнению ГИБДД, надо применять больше техники.

ИСТОЧНИК KP.RU