2019-02-12T19:22:11+03:00
Общество

КГИОП требует снести мансарду на доме у Марсова поля

Незаконная конструкция появилась в ходе недавно прошедшей переделки
Петр КИБЕР
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КГИОП требует снести незаконную мансарду на доме у Марсова поля. Фото: КГИОП СПб.КГИОП требует снести незаконную мансарду на доме у Марсова поля. Фото: КГИОП СПб.
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Комитет по охране памятников (КГИОП) Петербурга обратился в суд с требованием восстановить конфигурацию крыши дома на Марсовом поле, облик которой был искажен в ходе недавних строительных работ.

- В декабре 2018 года КГИОП установлено, что при реконструкции мансарды на крыше здания демонтированы дымоходы, производится строительство террасы и устройство второго ряда окон типа велюкс, что искажает исторический облик дома, - сообщает пресс-служба комитета.

Собственник квартиры, в которой и переделали крышу, был вызван в КГИОП для беседы. По факту нарушения был выписан штраф, а также озвучено требование вернуть все в соответствие с первоначальным видом здания.

А чтобы дело не легло в долгий ящик, сотрудники комитета направили обращение в Куйбышевский районный суд, администрацию Центрального района Петербурга, Горжилинспекцию города, а также в полицию, дабы противоправные действия хозяина квартиры были пресечены.

Срок на снос незаконной мансарды – 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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