В массовом ДТП на дамбе пострадали около 15 автомобилей

12 Февр. 20:15 2019-02-12T20:15:40+03:00

От 12 до 15 автомобилей столкнулись на дамбе из-за гололеда. Фото: vk.com/spb_today

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Крупное ДТП произошло вечером 12 февраля на участке Кольцевой автодороги, проходящей по дамбе. На трассе в сторону Кронштадта столкнулись полтора десятка машин. Цепочка разбитых автомобилей растянулась на десятки метров.

- Стоят на все полосы, приходится объезжать змейкой. Пробка собралась серьезная. На асфальте гололед, - пишут водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла около 19:00, когда жители Кронштадта, работающие в Петербурге, возвращались домой. По предварительным данным, в аварии пострадали от 12 до 15 автомобилей.

В настоящий момент через затор к месту ДТП пробиваются экипажи ДПС, а также спасатели и медики. Пока информации о пострадавших нет.

Напомним, что после нескольких дней оттепели, синоптики обещают ночные заморозки до - 9. А завтра днем, 13 февраля, будет солнечно и около – 2. Это идеальные условия для образования гололеда.

ИСТОЧНИК KP.RU