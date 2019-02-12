Беглов вручил ключи от квартир ветеранам-афганцам

12 Февр. 20:37 2019-02-12T20:37:37+03:00

А до конца нынешнего года и все другие участники военных действий в Афганистане, стоящие на очереди, получат жилье

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15 февраля в России будет отмечаться 30-летняя годовщина с момента вывода советских войск из Афганистана. Несмотря на то, что сейчас существуют разные оценки тех событий, долг ветеранов-афганцев необходимо чтить.

- Надо помнить своих героев и всем им помогать. Вы защищали нашу страну – не выбирая, где это делать, а по приказу, и с честью выполнили свой долг. Наш долг перед вами, долг страны, мы сегодня вам отдаем, - приводит слова врио губернатора Петербурга пресс-служба Смольного.

Но мероприятие, приуроченное к памятной дате, было не просто памятным, но и торжественным. Александр Беглов лично вручил ключи от квартир 30 ветеранам, стоявшим в очереди на улучшение жилищных условий.

Глава Северной столицы подчеркнул, что до конца нынешнего года все 84 семьи афганцев, находящиеся в списках на получение квартиры, въедут в собственное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU