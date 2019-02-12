МЧС предупреждает водителей о гололеде

12 Февр. 20:53 2019-02-13T14:41:10+03:00

МЧС предупреждает петербуржцев о гололеде на дорогах. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Из-за капризов погоды в Петербурге уже произошло массовое ДТП на дамбе

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После нескольких дней оттепели в Петербурге подморозило. Уже к вечеру 12 февраля температура перешагнула минусовой порог. И на дорогах, особенно за городом, моментально образовался гололед. Не улучшится ситуация и завтра, 13 февраля.

- Водителям следует быть крайне осторожными, не превышать скорость, держать дистанцию, - предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/691631" frameborder="0"></iframe> В Петербурге начали бороться с сугробами бензопилой.Олег ЗОЛОТО

С коллегами солидарны и спасатели из Ленинградской области. Ночное падение температуры до минус девяти градусов, вкупе с растаявшим снегом и лужами, образовавшимися на дорогах, создает идеальные условия для образования корки льда на асфальте.

По этой причине вечером во вторник на дамбе столкнулись полтора десятка машин.

Стоит сказать, что на среду, 13 февраля, метеорологи обещают солнечную, но минусовую погоду. Днем термометры покажут около двух градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU