2019-02-13T14:41:10+03:00
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МЧС предупреждает водителей о гололеде

Из-за капризов погоды в Петербурге уже произошло массовое ДТП на дамбе
Петр КИБЕР
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МЧС предупреждает петербуржцев о гололеде на дорогах.МЧС предупреждает петербуржцев о гололеде на дорогах.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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После нескольких дней оттепели в Петербурге подморозило. Уже к вечеру 12 февраля температура перешагнула минусовой порог. И на дорогах, особенно за городом, моментально образовался гололед. Не улучшится ситуация и завтра, 13 февраля.

- Водителям следует быть крайне осторожными, не превышать скорость, держать дистанцию, - предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.

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С коллегами солидарны и спасатели из Ленинградской области. Ночное падение температуры до минус девяти градусов, вкупе с растаявшим снегом и лужами, образовавшимися на дорогах, создает идеальные условия для образования корки льда на асфальте.

По этой причине вечером во вторник на дамбе столкнулись полтора десятка машин.

Стоит сказать, что на среду, 13 февраля, метеорологи обещают солнечную, но минусовую погоду. Днем термометры покажут около двух градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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