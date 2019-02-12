2019-02-12T21:07:12+03:00
Общество

Результаты проверки «Водоканала» Контрольно-счетной палатой передадут в полицию

Инспектора обнаружили финансовые нарушения в деятельности компании
Петр КИБЕР
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Материалы проверки петербургского "Водоканала" пойдут в полицию.Материалы проверки петербургского "Водоканала" пойдут в полицию.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Контрольно-счетная палата Петербурга передаст все материалы проверки городского «Водоканала» в правоохранительные органы. Такое поручение дал вице-губернатор Максим Шаскольский.

- В акте отчета проверки «Водоканала» я обнаружил вопиющие факты финансовых нарушений, не могу дать им оценку, это должны сделать соответствующие службы, - приводит слова чиновника ТАСС.

По мнению вице-губернатора, речь идет как минимум о неэффективном использовании средств и неэффективных управленческих решениях.

- Нарушения я обнаружил почти на каждой странице отчета, - возмущен Шаскольский.

Проверка, проведенная Контрольно-счетной палатой за период с 2015 по 2017 годы, а также январь-август 2018-го, показала ухудшение финансовых показателей «Водоканала», а также рост кредиторской задолженности.

Чтобы остановить рост тарифов на воду, Максим Шаскольский дал поручение усилить контроль за работой предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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