2019-02-13T21:07:01+03:00
Общество

Жилищный комитет проверил качество уборки дворов и крыш в трех районах Петербурга

Больше всего нарушений инспектора нашли в Красносельском районе
Петр КИБЕР
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Жилищная инспекция нашла множество нарушений в уборке дворов и крыш Петербурга.Жилищная инспекция нашла множество нарушений в уборке дворов и крыш Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Снег снова сошел вместе с асфальтом. А Смольный обещает решить проблемы с уборкой снега - к следующей зиме

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Тема, которая не утихает последние полтора месяца – уборка Петербурга от снега. И если проезжие части дорог чистятся более-менее прилично, то во многих дворах образовались настоящие снежные горы. А на крышах домов висят сосульки-убийцы. Как обстоит дело на данный момент – отправились выяснять сотрудники Жилищного комитета города.

- Всего по уборке внутриквартальных территорий зафиксировано 39 нарушений, что составляет 49 процентов от общего количества осмотренных адресов, - сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

При этом сегодня инспекторы побывали только в трех районах – Красносельском, Красногвардейском и Приморском. И худшим из них стал Красносельский.

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Там отмечено самое большее количество замечаний: из 31 осмотренного адреса на 23-х обнаружились недочеты. Не сбиты сосульки, не очищена крыша. Где-то снежная шапка свисает с карниза балкона, а во дворах лежат кучи грязного и промерзшего снега.

В жилищном комитете призывают горожан не молчать, а жаловаться на коммунальщиков по телефону горячей линии 710-44-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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