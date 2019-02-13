2019-02-13T07:57:31+03:00
Общество

Погода на 13 февраля в Петербурге: На дорогах сильный гололед

На смену оттепели в среду Северную столицу пришли холода
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге в среду, 13 февраля, похолодает, но только на один деньВ Петербурге в среду, 13 февраля, похолодает, но только на один деньФото: Артем КИЛЬКИН
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Недолго жители Петербурга радовались теплой погоде. Растаявший за несколько дней снег превратился в лужи, а утром в среду, 13 февраля, лужи сковал лед. Ночью температура воздуха сильно скакнула вниз: с нуля до минус 8 градусов. Несмотря на сильный гололед на дорогах, погода в Северной столице обещает быть приятная, без осадков и небольшим ветром.

- Днем ожидается переменная облачность, в некоторых районах Петербурга в среду появится солнце. Небольшой ночной мороз уйдет и к обеду потеплеет уже до минус 1-3 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Похолодание в Петербурге продержится не долго. Жители города уже давно привыкли к погодным «качелям». В День всех влюбленных, 14 февраля, романтическое настроение поможет создать слабый туман и плюс 2 градуса тепла. В конце рабочей недели, в пятницу 15 февраля, и вовсе подует весной. Днем столбик термометра поднимется до отметки в 4 градуса выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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