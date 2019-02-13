2019-02-13T21:07:20+03:00
Общество

В Петербурге вместе со снегом сошел асфальт

На проспекте Энгельса после оттепели образовались большие ямы [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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На проспекте Энгельса в Петербурге асфальт растаял вместе со снегомНа проспекте Энгельса в Петербурге асфальт растаял вместе со снегомФото: СОЦСЕТИ
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Как только в Петербург пришли первые теплые дни, вместе со снегом «растаял» асфальт. Автомобилисты жалуются, что сложно ездить из-за того, что колеса проваливаются в ямы. Фотографиями одной из таких «весенних» дорог петербуржцы поделились 13 февраля в социальных сетях.

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На снимках проспект Энгельса. Водители жалуются, что от улицы Михаила Дудина в сторону кольца все дорожное полотно изрешечено. В повсеместных ямах глубиной до 15 сантиметров стоит мутная, талая вода.

- Вчера вечером там четыре машины колеса оставили в этих ямах. Ямы объехать проблематично – одну объехал, в другую попал, - посетовали автомобилисты.

Ямы на дороге по 15 сантиметров глубиной Фото: СОЦСЕТИ

Ямы на дороге по 15 сантиметров глубинойФото: СОЦСЕТИ

Увы, сход дорожного покрытия вместе со снегом и наледью произошел не только на проспекте Энгельса. Жалобы на ямы появляются в разных районах Петербурга. В том числе и из центра города. Такие выбоины могут стать причиной аварий, а также серьезно ударить по карману водителей. Ведь езда по изрешеченному асфальту точно не сделает машину новее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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