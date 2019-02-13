2019-02-13T21:05:29+03:00
Общество

Подарок на день всех влюбленных: Что петербуржцы покупают к 14 февраля

Накануне Дня святого Валентина жители Северной столицы ищут презенты для своих половинок
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы в основном выбирают практичные подарки на 14 февраляПетербуржцы в основном выбирают практичные подарки на 14 февраляФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Завтра, в четверг, влюбленные парочки Петербурга будут отмечать самый романтичный праздник в году – День святого Валентина. 14 февраля кинотеатры заполнятся держащимися за руку влюбленными, официанты в ресторанах будут разносить вкусные десерты и открывать вино. Разумеется праздник не обойдется без подарков. Аналитики обратили внимание на то, как изменился спрос на товары в интернет-сервисах накануне дня всех влюбленных у мужчин и у женщин.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Почему День святого Валентина - это не мужской праздник

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- На 14 февраля 2019 года многие петербуржцы решили подарить своим дамам сердца сумки и парфюмерию. На эти товары спрос вырос на 20 процентов. Также популярностью пользуются самокаты, фены и приборы для укладки волос, - говорится в исследовании «Яндекс.Маркета».

Женщины же ко Дню Валентина решили подготовиться еще более практичным образом. На 71 процент чаще петербурженки стали искать подарочные наборы. Это не только коробочки с гелями, шампунями и средствами для бритья, но и канцелярские принадлежности, а также сладкие подарки. Кроме того, хозяйственные и заботливые жительницы Петербурга выбирают для своих мужчин термосы и термокружки, и машинки для стрижки.

Разумеется, подарок не главное, а главное – внимание. Но в День всех влюбленных так приятно дарить и получать цветы и радовать друг друга теплыми словами. Самый приятный подарок - это искренние чувства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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