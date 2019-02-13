Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере

13 Февр. 11:25 2019-02-13T11:25:44+03:00

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Полиция Петербурга по Петроградскому району разыскивала угнанный «Мерседес» с Большого проспекта Петроградской стороны. С помощью специального поискового оборудования им все же удалось его обнаружить. Оказалось, что машина находилась на территории коттеджного поселка во Всеволожском районе Ленобласти. Похитители спрятали автомобиль в контейнере для мусора.

Машина находилась в специальном контейнере – пухто, внутри которого была смонтирована специальная металлическая экранизированная камера, защищающая от проникновения радиосигналов.

- Несомненно, угонщики использовали пухто для доставки похищенного автомобиля из Петербурга на территорию его дальнейшего хранения. Мы впервые в своей практике обнаружили строение, защищенное такими средствами подавления радиосигналов, обычно угонщики используют экранированную ткань, которая, правда, намного дешевле, - пояснил руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин, который тоже принимал участие в поиске автомобиля.

Задержанные оказались работниками местного цеха Фото: ООО "Цезарь Сателлит Северо-Запад"

С угнанного «Мерседес» уже не успели снять «родные» номера. Угонщики просто залепили их снегом. Рядом с пухто, где хранилась иномарка, полиция обнаружила еще один автомобиль «Лексус», который тоже был за экранированной камерой.

Правоохранители на месте задержали двоих человек. Они оказались работниками цеха по перебивке автомобилей. Внутри здания, где они находились, также найдены подавитель сигнала GSM, станок для нанесения фиктивных VIN-номеров, поддельные государственные номера и документы на автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU