В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы

13 Февр. 11:41 2019-02-13T11:41:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге планируют убрать взрослую рекламу во время детских передач и мультфильмов. Депутаты ЗакСобрания предложили запретить вставлять в эфир ролики о лекарствах и методах народной медицины. Данную инициативу парламентарии поддержали в первом чтении за заседании парламента в среду, 13 февраля.

-Во время мультфильмов дети видят рекламу средств для улучшения мужской потенции, речения геморроя, диареи, средств личной гигиены. Эта реклама ориентирована на их родителей. Детский контент должен оставаться детским, - пояснили в пресс-службе комитета по законодательству Петербурга.

Депутаты уверены, что реклама в детских программах и мультфильмах является настоящей «золотой жилой» для рекламодателей. Однако именно этот контент может негативно повлиять на неокрепшую детскую психику. Во время мультиков дети должны видеть рекламу продуктов, которые ориентированы именно на них.

ИСТОЧНИК KP.RU