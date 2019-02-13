2019-02-13T11:41:27+03:00
Общество

В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы

Депутаты предложили защитить восприимчивую детскую психику от маркетинговой атаки
Лилия КОЗЛОВА
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Депутаты Петербурга предлагают оградить детей от взрослой рекламыДепутаты Петербурга предлагают оградить детей от взрослой рекламыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Петербурге планируют убрать взрослую рекламу во время детских передач и мультфильмов. Депутаты ЗакСобрания предложили запретить вставлять в эфир ролики о лекарствах и методах народной медицины. Данную инициативу парламентарии поддержали в первом чтении за заседании парламента в среду, 13 февраля.

-Во время мультфильмов дети видят рекламу средств для улучшения мужской потенции, речения геморроя, диареи, средств личной гигиены. Эта реклама ориентирована на их родителей. Детский контент должен оставаться детским, - пояснили в пресс-службе комитета по законодательству Петербурга.

Депутаты уверены, что реклама в детских программах и мультфильмах является настоящей «золотой жилой» для рекламодателей. Однако именно этот контент может негативно повлиять на неокрепшую детскую психику. Во время мультиков дети должны видеть рекламу продуктов, которые ориентированы именно на них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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