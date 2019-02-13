2019-02-13T11:55:23+03:00
Общество

ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге

Изменения уберут с рынка Северной столицы недобросовестных торговцев алкоголя
Лилия КОЗЛОВА
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ЗакС настаивает на увеличении уставного капитала для алкомаркетов Фото: архив "КП"ЗакС настаивает на увеличении уставного капитала для алкомаркетов Фото: архив "КП"
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Депутаты Петербурга обсуждают поправки в закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции». Парламентарии настаивают на том, что необходимо увеличить уставной капитал для магазинов, которые торгуют спиртным. Данную инициативу обсудили на заседании ЗакСа в среду, 13 февраля.

В настоящий момент размер уставного капитала для работы алкомаркета – 500 тысяч рублей. Первый раз депутаты предлагали повысить его до 700 тысяч рублей.

- Сейчас парламентарии считают, что сумму уставного капитала необходимо повысить до миллиона рублей, - сообщает «Мойка78».

Изменения могут коснуться только магазинов и никак не отразятся на общепите. Депутаты считают, что повышение капитала уберет с рынка недобросовестных торговцев алкоголем, которые, зачастую, торгуют некачественным товаром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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