2019-02-13T12:35:43+03:00
Недвижимость

Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры

В рейтинг попали в основном бюджетные варианты
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Названы самые популярные ЖК Санкт-Петербурга.Названы самые популярные ЖК Санкт-Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Дешевые квартиры с хорошей транспортной доступностью - такое жилье выбирают петербуржцы. Сервис Яндекс.Недвижимость собрал самые популярные жилые комплексы Санкт-Петербурга и составил свой ТОП.

Так, тройка лидеров находится в районе Девяткино. Наиболее востребованный - бюджетный район комплексной застройки ЖК «Северная Долина», где квартиры стоят от 2 млн рублей. Дальше идут «Три кита» и «Краски лета».

- Спросом пользуются недорогие ЖК эконом-класса, расположенные в отдалении от центра, - пояснили эксперты Яндекс.Недвижимости. - Только три проекта из ТОП-10 находятся в 12-12 минутах от метро. Дальше всех от Санкт-Петербурга расположен номер семь в нашем рейтинге - ЖК «Ломоносовъ».

Популярные ЖК Санкт-Петербурга 2019.

Популярные ЖК Санкт-Петербурга 2019.

Также аналитики вычислили, что покупать квартиру в Санкт-Петербурге жители предпочитают с ремонтом «под ключ». Стоит отметить, что петербургские комплексы больше московских: на один ЖК в среднем приходится 11,8 тыс. квартир против 5,7 тыс. в Москве. При этом разброс цен на новостройки из рейтинга впечатляющий: от 1,2 млн до 19 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета