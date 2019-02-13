Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры

13 Февр. 12:35 2019-02-13T12:35:43+03:00

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Дешевые квартиры с хорошей транспортной доступностью - такое жилье выбирают петербуржцы. Сервис Яндекс.Недвижимость собрал самые популярные жилые комплексы Санкт-Петербурга и составил свой ТОП.

Так, тройка лидеров находится в районе Девяткино. Наиболее востребованный - бюджетный район комплексной застройки ЖК «Северная Долина», где квартиры стоят от 2 млн рублей. Дальше идут «Три кита» и «Краски лета».

- Спросом пользуются недорогие ЖК эконом-класса, расположенные в отдалении от центра, - пояснили эксперты Яндекс.Недвижимости. - Только три проекта из ТОП-10 находятся в 12-12 минутах от метро. Дальше всех от Санкт-Петербурга расположен номер семь в нашем рейтинге - ЖК «Ломоносовъ».

Популярные ЖК Санкт-Петербурга 2019.

Также аналитики вычислили, что покупать квартиру в Санкт-Петербурге жители предпочитают с ремонтом «под ключ». Стоит отметить, что петербургские комплексы больше московских: на один ЖК в среднем приходится 11,8 тыс. квартир против 5,7 тыс. в Москве. При этом разброс цен на новостройки из рейтинга впечатляющий: от 1,2 млн до 19 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU