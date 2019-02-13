Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов

13 Февр. 12:51 2019-02-13T12:51:23+03:00

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В Санкт-Петербурге Следственный комитет подвел итоги работы за 2018 год и отчитался, что криминогенная обстановка в городе характеризовалась как стабильная. Так, за 12 месяцев было зарегистрировано 51 420 преступлений - на 1,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Общий показатель раскрываемости преступлений подследственности Следственного комитета России в Санкт-Петербурге является одним из самых высоких за последние годы и составляет 94,5 процента.

- В 2018 году раскрыто 3826 преступлений, из которых 1428 составляют тяжкие и особо тяжкие, - отметил руководитель Главного следственного управления Следственного Комитета по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

На 4 процента в 2018 году сократилось количество совершенных на территории города убийств: 190 (-8), снизилось на 4,9 процента: с 81 - в 2017 году до 77 - в 2018 (-4). Раскрываемость убийств в 2018 году в Петербурге составила 92,8 процента (+3,1 процента), на 4 процента повысилась раскрываемость изнасилований, которая составила 97,1 процента.

Всего за 12 месяцев 2018 года Главным следственным управлением во взаимодействии с сотрудниками подразделений ФСБ России, МВД России, налоговой службы раскрыто 160 убийств и покушений на убийство; 70 изнасилований, 124 противоправных деяния, связанные со взяточничеством.

ИСТОЧНИК KP.RU