Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту

13 Февр. 13:00 2019-02-13T13:00:34+03:00

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Трамваи №№ 20, 21, 40 в Санкт-Петербурге изменят маршруты в связи с производством работ по резке деревьев. Как сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс», 15 февраля с 10 утра до 15.30 участок у дома №108 по Большому Сампсониевскому проспекту перекроют.

Трамваи будут курсировать по следующей схеме:

№20: от к/ст «Пр. Культуры» по действующей трассе до 2-го Муринского пр., далее по 2-му Муринскому пр., Политехнической ул., 1-му Муринскому пр., Лесному пр. и по действующей трассе до к/ст «Пл. Ленина»;

№21: от к/ст «Придорожная аллея» по действующей трассе до 2-го Муринского пр., далее по 2-му Муринскому пр., Политехнической ул., 1-му Муринскому пр., Большому Сампсониевскому пр., Сердобольской ул. и по действующей трассе до к/ст «Приморский пр.»;

№40: от к/ст «Тихорецкий пр.» по действующей трассе до пл. Мужества, далее по Политехнической ул., 1-му Муринскому пр., Большому Сампсониевскому пр., Сердобольской ул. и по действующей трассе до к/ст «Ул. Кораблестроителей».

ИСТОЧНИК KP.RU