2019-02-13T14:56:13+03:00
Спорт

Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы

Игрок получил травму на тренировке перед проигранным матчем с «Фенербахче»
Петр КИБЕР
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Маммама получил травму и пропустит до трех недель. Фото: Фк "Зенит"/Вячеслав ЕвдокимовМаммама получил травму и пропустит до трех недель. Фото: Фк "Зенит"/Вячеслав Евдокимов
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Старт «Зенита» в весенней стадии еврокубков оказался смазанным. Сине-бело-голубые не только уступили соперникам из турецкого «Фенербахче», но и на три недели потеряли одного из основных защитников. Эммануэль Маммана даже не успел сыграть – на тренировке пред матчем он получил травму.

- По результатам медицинского обследования, прошедшего накануне, было определено, что восстановление игрока займет от 2 до 3 недель, - сообщает пресс-служба «Зенита»

Теперь защитник будет заниматься по индивидуальной программе и точно не поможет в ответном матче с «Фенербахче», в котором петербуржцам необходимо обыгрывать турецкий клуб с разницей в два мяча, чтобы не вылететь из розыгрыша Лиги Европы.

А сделать это будет не так просто, учитывая неуступчивость команды из Стамбула и собственную невнятную игру, показанную накануне.

Напомним, что в гостях «Зенит» уступил «Фенербахче» 0:1, а Роберт Мак упустил возможность сравнять счет, не забив пенальти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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