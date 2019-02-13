Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей

13 Февр. 17:22 2019-02-13T17:22:52+03:00

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Средний счет за жилищно-коммунальные услуги, который придет петербуржцам в феврале, окажется на три процента выше январского и превысит планку в пять тысяч рублей. Это объясняется ростом тарифа на 1,7 процента и более высоким потреблением тепла из-за морозов.

- Если за декабрь средний счет (пришел в январе), составил 4905 рублей, то за январь (в феврале) придется заплатить около 5075 рублей, - сообщил первый зампред жилищного комитета Василий Осипов.

Причины для роста размера оплаты услуг ЖКХ простое. Кроме повышения тарифа с 1 января, первый месяц 2019 года оказался значительно холоднее декабря. Из-за этого энергозатраты на поддержание температуры в батареях оказались выше. За это и придется заплатить петербуржцам.

Впрочем, вместе с потеплением будут уменьшаться и цифры в квитанции. Следующее же повышение вне зависимости от погоды произойдет в июле. Рост тарифа составит 4,3-4,5 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU