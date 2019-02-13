2019-02-13T17:22:52+03:00
Общество

Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей

В феврале прирост относительно января составил около трех процентов
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments6
Средний счет за услуги ЖКХ в Петерьурге превысит 5 тысяч рублей.Средний счет за услуги ЖКХ в Петерьурге превысит 5 тысяч рублей.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Средний счет за жилищно-коммунальные услуги, который придет петербуржцам в феврале, окажется на три процента выше январского и превысит планку в пять тысяч рублей. Это объясняется ростом тарифа на 1,7 процента и более высоким потреблением тепла из-за морозов.

- Если за декабрь средний счет (пришел в январе), составил 4905 рублей, то за январь (в феврале) придется заплатить около 5075 рублей, - сообщил первый зампред жилищного комитета Василий Осипов.

Причины для роста размера оплаты услуг ЖКХ простое. Кроме повышения тарифа с 1 января, первый месяц 2019 года оказался значительно холоднее декабря. Из-за этого энергозатраты на поддержание температуры в батареях оказались выше. За это и придется заплатить петербуржцам.

Впрочем, вместе с потеплением будут уменьшаться и цифры в квитанции. Следующее же повышение вне зависимости от погоды произойдет в июле. Рост тарифа составит 4,3-4,5 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета